Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

«Ростех»: Российские военные положительно оценили винтовочные прицелы «Швабе»

Российские военнослужащие положительно оценили разведывательные приборы и прицелы для винтовок холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

«Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" получил положительные отзывы от российских военнослужащих о качестве и функционале своих прицелов и мобильных комплексов разведки местности. В настоящее время приборы применяются в зоне боевых действий», — рассказали в «Ростехе».

Там отметили, что «Швабе» выпускает линейку приборов для разведки местности в любое время суток и при любых погодных условиях. В нее входят мобильные комплексы с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и модулем навигации. Также холдинг производит прицелы с защитой от засветки и естественной цветопередачей фона.

В феврале 2024 года стало известно, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел 1П97. Он отличается от прицелов прошлых поколений улучшенной эргономикой и большей кратностью.