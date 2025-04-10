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14:13, 10 апреля 2025Наука и техника

Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

«Ростех»: Российские военные положительно оценили винтовочные прицелы «Швабе»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «Швабе»

Российские военнослужащие положительно оценили разведывательные приборы и прицелы для винтовок холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

«Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" получил положительные отзывы от российских военнослужащих о качестве и функционале своих прицелов и мобильных комплексов разведки местности. В настоящее время приборы применяются в зоне боевых действий», — рассказали в «Ростехе».

Там отметили, что «Швабе» выпускает линейку приборов для разведки местности в любое время суток и при любых погодных условиях. В нее входят мобильные комплексы с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и модулем навигации. Также холдинг производит прицелы с защитой от засветки и естественной цветопередачей фона.

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