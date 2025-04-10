Российский детский омбудсмен отказался поддержать выплаты беременным школьницам

Свердловский омбудсмен Мороков не поддержал выплаты беременным школьницам

Детский омбудсмен Свердловской области Игорнь Мороков не поддержал выплаты беременным школьницам. Об этом он заявил в эфире ОТВ.

Стимулировать школьниц рожать детей, по мнению уполномоченного по правам ребенка, не надо. Нужно поддерживать беременных мам, заявил Мороков, добавив, что уровень поддержки в Свердловской области остается нормальным.

«Деньги никогда не были мотиватором для появления ребенка. А когда из-за денег [рожают], мне кажется, это немножко даже аморально», — сказал омбудсмен.

В регионах России начали вводить выплаты беременным школьницам. Такие меры поддержки, которые призваны повысить рождаемость, ввели в Орловской области и Кемеровской области. В Госдуме назвали нормализацией подростковой беременности выплаты школьницам за детей. Школьницам в положении нужна психологическая, медицинская и социальная помощь, заявила депутат Ксения Горячева.