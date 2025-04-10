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10:23, 10 апреля 2025Россия

Российский детский омбудсмен отказался поддержать выплаты беременным школьницам

Свердловский омбудсмен Мороков не поддержал выплаты беременным школьницам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Детский омбудсмен Свердловской области Игорнь Мороков не поддержал выплаты беременным школьницам. Об этом он заявил в эфире ОТВ.

Стимулировать школьниц рожать детей, по мнению уполномоченного по правам ребенка, не надо. Нужно поддерживать беременных мам, заявил Мороков, добавив, что уровень поддержки в Свердловской области остается нормальным.

«Деньги никогда не были мотиватором для появления ребенка. А когда из-за денег [рожают], мне кажется, это немножко даже аморально», — сказал омбудсмен.

В регионах России начали вводить выплаты беременным школьницам. Такие меры поддержки, которые призваны повысить рождаемость, ввели в Орловской области и Кемеровской области. В Госдуме назвали нормализацией подростковой беременности выплаты школьницам за детей. Школьницам в положении нужна психологическая, медицинская и социальная помощь, заявила депутат Ксения Горячева.

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