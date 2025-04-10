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19:15, 10 апреля 2025Россия

Российский полковник запаса объяснил количество брошенных на поле боя солдат ВСУ

Полковник запаса Арзанов: ВСУ бросают солдат на поле боя, чтобы скрыть потери
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский полковник запаса, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Левон Арзанов объяснил количество брошенных на поле боя в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

Как отметил Арзанов, ВСУ оставляют своих солдат на поле боя, в том числе намеренно, чтобы скрыть потери. «Проще записать этих военнослужащих в пропавшие без вести, чтобы не было напряжения внутри украинского общества на фоне больших потерь. Поэтому украинская сторона старается как можно дольше замалчивать [такие] факты», — обозначил он.

По словам полковника запаса, еще одна причина отсутствия эвакуации смертельно раненых бойцов ВСУ во время отступления из российского приграничья заключается в том, что на данный момент все дороги в Курской области контролируются российскими военными. «У них физически нет возможности проводить эвакуацию», — добавил Арзанов.

Собеседник агентства пояснил, что эвакуацией не выживших бойцов ВСУ занимаются российские военные, которые «всегда отличалась гуманизмом к побежденному противнику». «Не глумятся над телами, не устраивают шабаш, как это делают украинские националисты», — заключил Арзанов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России занялись эвакуацией тел бойцов ВСУ с приграничных территорий Курской области. Как сообщили в силовых структурах, счет идет на десятки тысяч человек.

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