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11:17, 10 апреля 2025Из жизни

Смертельная болезнь погубила 50 бегемотов

В Конго из-за вспышки сибирской язвы погибли 50 бегемотов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В Конго десятки крупных животных, в том числе по меньшей мере 50 бегемотов, стали жертвами вспышки сибирской язвы. Об этом сообщает Reuters.

Около пяти дней назад сотрудники национального парка Вирунга стали замечать туши бегемотов в водах и вдоль берегов реки Ишаша. Анализы подтвердили, что их погубило заражение сибирской язвой. Помимо бегемотов, смертельная болезнь поразила буйволов.

Причины вспышки и происхождение инфекции пока не установлены. Работники национального парка пытаются извлечь туши животных из воды и захоронить их, однако этому препятствует нехватка техники.

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Когда-то в Вирунге насчитывалось около 20 тысяч бегемотов, однако почти всех истребили браконьеры. В последние годы администрация парка пыталась увеличить популяцию этих животных и достигла определенных успехов: их численность выросла до 1200 особей.

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка в Индии не смог пережить нападение гиппопотама. Он убирал вольер, когда самка затоптала его, восприняв мужчину как угрозу детенышу.

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