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16:30, 10 апреля 2025Культура

Российский композитор прокомментировал суд со стриминг-сервисами

Рыбников заявил, что судится со стриминг-сервисами из-за авторских отчислений
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Известный советский и российский композитор Алексей Рыбников прокомментировал судебное разбирательство со стриминг-сервисами. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

По словам Рыбникова, он принял решение ограничить доступ к своим произведениям на платформах YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка», потому что имело место нарушение авторских прав.

«Неизвестные мне организации и лица давали лицензии на использование моих произведений и получали за это деньги, которые должен был получать автор. Когда справедливость будет восстановлена, все вернется на свои места», — приводятся слова музыканта.

Автор музыки к культовым фильмам заявил, что одновременно огорчен ситуацией, но и тронут тем, что оказалось столько неравнодушных слушателей. «С одной стороны, конечно, очень огорчен, с другой — мне очень приятно, что оказалось столько людей, неравнодушных к моему творчеству. Как только нам предоставят сведения, от кого площадки получали лицензии, музыка вернется в эфир», — добавил он.

Ранее Рыбников потребовал изъять свои треки со стримингов и подал на них в суд.

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