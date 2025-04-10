Стало известно о попытке групп ВСУ самовольно сбежать из Курской области на Украину

ТАСС: Группы ВСУ пытаются сбежать в Сумскую область из курских Горналя и Олешни

Отдельные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются самовольно оставить позиции в курском селе Горналь и хуторе Олешня и сбежать в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские загранотряды обстреливают отступающих сограждан из артиллерии и атакуют беспилотниками.

Горналь и Олешня — единственные населенные пункты Курской области, остающиеся под контролем ВСУ. Ранее сообщалось, что в их окрестностях идут ожесточенные бои. Как стало известно, российским военнослужащим противостоят солдаты из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ.

8 апреля Минобороны России официально подтвердило освобождение курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом вернули бойцы российской группировки войск «Север».