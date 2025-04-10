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10:36, 10 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о тратах Киева на операцию в Курской области

Киев за Курскую операцию потратил более 50 процентов западной помощи 2024 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев за время операции в Курской области с августа 2024 года потратил более 50 процентов западной помощи, направленной Украине в том году. К таким выводам пришло РИА Новости на основании данных группировки российских войск «Север».

Источник агентства сообщил, что за время операции в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не только десятки тысяч солдат, но и свыше 27 миллиардов долларов. Агентство добавило, что это более половины всей внешней финансовой помощи, полученной от стран Запада в 2024 году. Источник в российских войсках сообщил, что высокие потери техники и вооружений НАТО ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба

Ранее российские военные занялись эвакуацией тел бойцов ВСУ из Курской области. «Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами"», — рассказал военный.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уличил ВСУ в желании повторить курский сценарий. По его словам, Киеву важно захватить хотя бы часть территорий России ради усиления позиции в будущих переговорах о мирном урегулировании.

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