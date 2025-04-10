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12:08, 10 апреля 2025Мир

Страны Европы сократили финансирование гумпомощи ради перевооружения

Le Temps: Европейские страны экономят на гуманитарной помощи ради перевооружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европейские страны сокращают финансирование гумпомощи ради перевооружения. Об этом в интервью газете Le Temps рассказал гендиректор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Пьер Крахенбуль.

По его словам, на экономию пошли не только США, но и ряд стран Европы, заявляя, что «они должны уделять приоритетное внимание вопросам национальной обороны». Крахенбуль обратил внимание, что с увеличением числа конфликтов гуманитарная деятельность сталкивается с особенно критической ситуацией.

В начале марта стало известно, что страны ЕС согласовали планы по привлечению 800 миллиардов евро на оборону. Такую инициативу озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, план по «перевооружению Европы» должен включать инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.

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