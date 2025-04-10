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08:06, 10 апреля 2025Силовые структуры

Суд утвердил второй штраф актрисе Трояновой

Мосгорсуд утвердил штраф актрисе Трояновой в 40 тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский городской суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на 40 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не удовлетворил жалобу Трояновой и оставил постановление без изменения. В мае суд отклонил жалобу актрисы на еще один штраф за аналогичное нарушение.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении актрисы и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей. Актриса не предоставила отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. Актрисе дважды вменили часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

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