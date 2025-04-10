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20:52, 10 апреля 2025Мир

Трамп оценил обмен заключенными с Россией

Трамп: США высоко ценят освобождение российскими властями Карелиной
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Вашингтон высоко ценит решение российских властей об освобождении гражданки России и США Ксении Карелиной, осужденной по делу о госизмене. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы ценим это», — отметил Трамп.

Таким образом американский лидер ответил на просьбу журналистов прокомментировать обмен заключенными между Россией и США.

Российско-американский обмен заключенными состоялся 10 апреля в Абу-Даби. Россия выдала Ксению Карелину, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. США, в свою очередь, выдали гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.

10 апреля в Стамбуле также прошел второй раунд переговоров делегаций России и США по работе дипведомств.

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