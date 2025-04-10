Трамп шокировал Белый дом

WP: Решение Трампа приостановить пошлины ошеломило чиновников Белого дома

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение импортных пошлин ошеломило чиновников Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Но внутри Белого дома даже некоторые высокопоставленные чиновники, похоже, были ошеломлены разворотом. Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о "паузе" помощники выскочили, чтобы посовещаться о том, как действовать дальше», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что для объяснения этого решения прессе была созвана срочная группа, представленная главой Минфина США Скоттом Бессентом и пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп пошел на смягчение тарифной политики и «санкционировал 90-дневную паузу» на введение пошлин для более чем 75 стран, которые обратились к властям США с просьбой провести переговоры по поводу торговых барьеров. Свое решение глава государства объяснил беспокойством об американских гражданах, которые, как он выразился, стали «немного паниковать» после чтения экономических новостей.