Треш-блогерша попыталась устроить скандал в самолете и получила выговор от Мизулиной

Треш-блогерша из Чебоксар попыталась устроить скандал в самолете и получила выговор от попутчицы — главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом общественный деятель сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, бортпроводнице едва ли не пришлось вызывать наряд полиции, чтобы успокоить нарушительницу порядка. «Часть разговора я записала на видео. Она хотя бы пообещала мне больше не выкладывать порнографию в соцсети и не ходить голой в торговые центры», — написала руководитель «Лиги безопасного интернета».

Мизулина добавила, что ей пришлось ждать полицию, чтобы написать заявление в связи с тем, что треш-блогерша задержала выход пассажиров из самолета. «Кто-то ведь мог из-за ее попытки устроить скандал опоздать на пересадку и потерять деньги», — возмутилась она.

Ранее в Ярославле суд оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал Мизулиной. По эпизоду с избиением человека ему назначали пять месяцев исправительных работ.

