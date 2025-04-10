Туриста нашли на пляже без признаков жизни с избитым до неузнаваемости лицом

Американский турист был найден без признаков жизни на пляже Багамских островов

Американский турист отправился в отпуск с родителями на Багамские острова и был найден без признаков жизни на пляже на следующий день. Подробности сообщило издание The New York Times.

23-летний Динари МакАлмонт приехал на карибский курорт 4 апреля. Вечером он вышел прогуляться, а в 22:00 (местное время) написал матери Мишель, что собирается поесть в ресторане. После этого он перестал выходить на связь.

Около 5 утра молодого человека нашли на берегу, он уже не дышал. По словам Мишель МакАлмонт, его лицо было избито до неузнаваемости, а в волосах был песок.

Полиция проводит расследование. Вскрытие показало, что кончина наступила в результате утопления, однако пока правоохранители не сделали однозначные выводы о причинах произошедшего. Следователи ждут результатов судебно-токсикологической экспертизы.

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