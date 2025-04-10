Туриста нашли на пляже без признаков жизни с избитым до неузнаваемости лицом

Американский турист отправился в отпуск с родителями на Багамские острова и был найден без признаков жизни на пляже на следующий день. Подробности сообщило издание The New York Times.
23-летний Динари МакАлмонт приехал на карибский курорт 4 апреля. Вечером он вышел прогуляться, а в 22:00 (местное время) написал матери Мишель, что собирается поесть в ресторане. После этого он перестал выходить на связь.
Около 5 утра молодого человека нашли на берегу, он уже не дышал. По словам Мишель МакАлмонт, его лицо было избито до неузнаваемости, а в волосах был песок.
Полиция проводит расследование. Вскрытие показало, что кончина наступила в результате утопления, однако пока правоохранители не сделали однозначные выводы о причинах произошедшего. Следователи ждут результатов судебно-токсикологической экспертизы.
Ранее другой иностранец не выжил после бурной ночи в Таиланде. Он вернулся в отель пьяным и почувствовал себя плохо.