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14:06, 10 апреля 2025Силовые структуры

Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

В Краснодарском крае суд арестовал участника обмана судьи в отставке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд арестовал 21-летнего уроженца Пермского края, который принимал участие в схеме обмана судьи в почетной отставке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей месяц и четверо суток. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее он скрывался от следствия, но был задержан. В марте мера пресечения была избрана другому фигуранту этого дела.

По версии следствия, с 7 по 11 марта телефонные мошенники убедили потерпевшую передать им деньги, чтобы якобы пресечь финансирование экстремистских и террористических формирований. Введенная в заблуждение женщина передала курьеру сбережения. Она также пыталась взять кредит, но система безопасности банка не позволила это сделать.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы не попалась на уловки телефонных мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей.

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