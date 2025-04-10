Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

В Краснодарском крае суд арестовал участника обмана судьи в отставке

В Краснодарском крае суд арестовал 21-летнего уроженца Пермского края, который принимал участие в схеме обмана судьи в почетной отставке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей месяц и четверо суток. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ранее он скрывался от следствия, но был задержан. В марте мера пресечения была избрана другому фигуранту этого дела.

По версии следствия, с 7 по 11 марта телефонные мошенники убедили потерпевшую передать им деньги, чтобы якобы пресечь финансирование экстремистских и террористических формирований. Введенная в заблуждение женщина передала курьеру сбережения. Она также пыталась взять кредит, но система безопасности банка не позволила это сделать.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы не попалась на уловки телефонных мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей.

