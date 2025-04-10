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08:56, 10 апреля 2025Россия

Украинский беспилотник сбили в российском приграничье

Минобороны доложило о сбитом украинском БПЛА в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в Курской области. Об этом доложили в Минобороны России, подробности ведомство привело в Telegram-канале.

Дрон в приграничном регионе ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) около 7:30. Устройство относилось к самолетному типу.

Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Уточнялось, что атака была предпринята примерно в 7:05.

9 апреля в Минобороны рассказали о пяти сбитых беспилотниках над регионами России. Над Курской областью тогда уничтожили три дрона.

ЖЗЛ
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