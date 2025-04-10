В США предсказали горячую войну с Китаем

RS: Экономическое противостояние Китая и США может перерасти в военное

Экономическое противостояние между США и Китаем может перерасти в военное столкновение двух стран. Таким мнением в статье для американского журнала Responsible Statecraft поделился директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер.

«В то время как все внимание было приковано к хаосу на финансовых рынках, гораздо большей угрозой от "дня освобождения" [президента США Дональда] Трампа стала резкая эскалация конфликта между США и Китаем, который теперь может перерасти в военный в ближайшие несколько лет», — отметил эксперт.

По его мнению, целью развязанной президентом США торговой войны является максимальное подчинение Китая, с чем в Пекине не намерены мириться. Аналитик отметил, что, если Китаю удастся выдержать экономическое давление, Трамп станет все больше прислушиваться к мнению членов Совета национальной безопасности, единодушно настроенных на эскалацию конфликта. «В этих условиях один неверный шаг в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой», — заключил Вернер.

Ранее Дональд Трамп поднял импортные пошлины на китайские товары до 145 процентов, обвинив Пекин в «неуважении к мировому рынку» из-за отказа отменять ответные тарифы в отношении американской продукции.