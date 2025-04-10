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12:41, 10 апреля 2025Мир

США пообещали продолжить освобождение американских заключенных по всему миру

Уолтц: США работают над освобождением заключенных в других странах американцев
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Администрация Дональда Трампа продолжает работать в целях дальнейшего освобождения граждан США, задержанных в других странах, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Его слова передает газета The Wall Street Journal.

«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют возвращение американо-российской балерины Ксении Карелиной. Президент Трамп и его администрация продолжают круглосуточно работать над тем, чтобы американцы, задержанные за рубежом, были возвращены домой к своим семьям», — сказал Уолтц.

Ранее стало известно о состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби обмене заключенными между Россией и США. Российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в прошлом году к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова, обвиненного в контрабанде.

Обмен прошел на фоне начала переговоров делегаций России и США в Стамбуле. Отмечается, что они проходят спокойно, в конструктивном ключе и их общая продолжительность составит более четырех часов.

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