Увольнение Асмус с главной роли в сериале «Склиф» опровергли

Агент Асмус опровергла увольнение актрисы с главной роли в сериале «Склиф»

Агент российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) Мария Нисанова в интервью Super опровергла слухи о скандальном увольнении актрисы с главной роли в сериале «Склиф».

По ее словам, последний день съемок прошел в обычном режиме. Нисанова отметила, что окончание работы над сериалом совпало с плановым завершением съемочного периода.

Помимо этого, агент артистки ответила на слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она подчеркнула, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Изменений в сценарии без одобрения студии также не замечалось.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Александра Захарова заявила, что ее портреты убрали со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова» вслед за ее коллегой Дмитрием Певцовым.