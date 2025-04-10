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13:26, 10 апреля 2025Силовые структуры

В ФСБ сообщили о возвращении Петрова в Россию в рамках обмена с США

ФСБ: Россиянин Артур Петров вернулся в Россию в США, ему грозило до 20 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В ФСБ сообщили о возвращение Артура Петрова в Россию в рамках обмена с США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Петров был задержан на Кипре по запросу США за якобы нарушение экспортных ограничений. В результате проведенного обмена заключенными он вернулся в Россию. Его обменяли на осужденную за госизмену Карелину.

Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину. В прошлом году она признала вину в госизмене за финансирование поставок инвентаря тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, американская сторона передала гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США. Россиянин участвовал в якобы закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения. Таким образом, американские власти заподозрили его в нарушении экспортных ограничений.

Ранее сообщалось, что Россия и США обменялись заключенными. Среди освобожденных финансировавшая ВСУ балерина.

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