В Кремле рассказали о временных рамках переговоров с США

Песков: РФ и США не установили временные рамки переговоров

Россия и США не установили временные рамки для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких временных рамок нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о временных рамках консультаций России и США.

Делегации двух стран начали переговоры в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций продлится не менее четырех часов.

Ранее сообщалось, что делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую команду представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий.