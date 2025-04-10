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13:26, 10 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о временных рамках переговоров с США

Песков: РФ и США не установили временные рамки переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия и США не установили временные рамки для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, никаких временных рамок нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о временных рамках консультаций России и США.

Делегации двух стран начали переговоры в 10:00 по московскому времени в генконсульстве России в Стамбуле. Ожидается, что второй раунд консультаций продлится не менее четырех часов.

Ранее сообщалось, что делегацию России возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую команду представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Консультации посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий.

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