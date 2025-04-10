В Минобороны рассказали о способных атаковать тылы ВСУ «Ураганах»

МО: РСЗО «Ураган» могут атаковать тыловые районы ВСУ, нарушая их пути снабжения

Реактивные системы залпового огня «Ураган» могут атаковать тыловые районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет своей высокой дальности и большой площади поражения. Благодаря этому они способны нарушить пути снабжения противника, рассказали в Минобороны (МО) РФ, передает РИА Новости.

Расчеты 220-миллиметровых РСЗО бригады ВДВ работают в Курской области в круглосуточном режиме. В оборонном ведомстве рассказали, как расчет БПЛА рассекретил передвижение украинской военной техники с личным составом в сторону передовой и передал данные артиллеристам. После получения координат они уточнили сведения у разведки и нанесли удар по целям.

Отмечается, что расчеты БПЛА корректировали артиллерийский огонь и подтверждали ликвидацию целей, поскольку они способны передавать данные в командный пункт в режиме реального времени.

«Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника», — добавили в Минобороны.

В феврале российское военное ведомство показало новую модификацию «Урагана» — шасси БАЗ-69092. Машина с колесной формулой 6х6 получила двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Она заменила четырехосный ЗиЛ-135ЛМ, который выпускался с 1960-х годов.