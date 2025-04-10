В Польше допустили перемены в отношениях США и России

Сикорский: Рано или поздно США изменят свою политику в отношении России

США могут пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Если [президент России Владимир] Путин будет тянуть время и обострять ситуацию, рано или поздно — возможно, в течение нескольких недель — Соединенные Штаты изменят свою политику», — сказал политик.

Также, по словам главы МИД Польши, в ходе переговоров с США российская сторона якобы не демонстрирует стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.

2 апреля Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять миротворцев на Украину из-за того, что якобы этим может воспользоваться Россия.