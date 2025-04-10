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17:56, 10 апреля 2025Мир

В Польше допустили перемены в отношениях США и России

Сикорский: Рано или поздно США изменят свою политику в отношении России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

США могут пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Если [президент России Владимир] Путин будет тянуть время и обострять ситуацию, рано или поздно — возможно, в течение нескольких недель — Соединенные Штаты изменят свою политику», — сказал политик.

Также, по словам главы МИД Польши, в ходе переговоров с США российская сторона якобы не демонстрирует стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.

2 апреля Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять миротворцев на Украину из-за того, что якобы этим может воспользоваться Россия.

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