В Приморье задержали членов ОПГ по делу о вымогательствах у предпринимателей

СК: В Находке задержали членов ОПГ по делу о вымогательствах у предпринимателей

В Находке Приморского края задержали 18 членов организованной преступной группы (ОПГ), сообщает СК России по Приморью.

Они вымогали деньги у предпринимателей с февраля 2024 года по март 2025 года. Члены ОПГ угрожали бизнесменам оружием. Таким образом злоумышленники смогли получить более 2,5 миллиона рублей.

Силовики провели обыски в местах проживания членов ОПГ и в их офисах. Они изъяли деньги, а также наркотики и боевое оружие.

Ранее суд арестовал имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на 200 миллионов рублей. Арест наложили на имущество лидера ОПГ Игоря Жирноклеева, других членов группировки и третьих лиц, чьим имуществом фактически распоряжаются подсудимые.