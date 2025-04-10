Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на 200 миллионов рублей

ТАСС: Суд арестовал имущество участников Таганской ОПГ на 200 миллионов рублей

Суд арестовал имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, еще до начала рассмотрения дела обеспечительный арест наложили на имущество лидера ОПГ Игоря Жирноклеева, других членов группировки и третьих лиц, чьим имуществом фактически распоряжаются подсудимые.

Ранее стало известно, что суд присяжных вынес обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ. Подсудимые признаны виновными в создании банды в 1991 году. А Жирноклеев причастен к расправе над королем воровского мира Асланом Усояном (Дед Хасан).

Слушания начались в Мосгорсуде в мае 2022 года. Лидеров Таганской ОПГ Григория Рабиновича, известного в криминальном мире как Гриша Таганский, и Жирноклеева вместе с девятью участниками банды обвинили в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии расправ, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

Они, по версии следствия, расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга Жирноклееву в 50 тысяч долларов; членом ОПГ Сергеем Скорняковым; с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным; предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей. Также подсудимым вменяется расправа над юристом универмага «Москва» Андрем Бралюком и адвокатом Натальей Вавилиной.

В июне 2024 года Рабинович не стало в СИЗО «Матросская Тишина». Ни он, ни Жирноклеев свою вину не признавали.

После оглашения обвинительного вердикта стороны должны обсудить его. Прокурор выскажет свое мнение относительно наказания для фигурантов дела.