Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова Такера Карлсона о проигранной войне

Депутат Журова: Между США и Россией никогда не было войны
Юлия Сычева
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Между Россией и США не было войны, однако до сих пор существуют политические разногласия и разное понимание мироустройства, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом заявил о том, что США проиграли войну России, которую вели Пентагон и спецслужбы. По его словам, Вашингтон переоценил собственные силы, однако никто в США об этом открыто не заявляет.

Парламентарий, комментируя слова Карлсона, заявила о том, что между государствами войны не было. По мнению Журовой, у Москвы и Вашингтона есть определенные разногласия в политическом и информационном поле, однако полноценной войной их называть нельзя.

«Можно сказать, что это в каких-то частях холодная война, а в стопроцентных вариантах — нет. Есть информационная и идеологическая войны. Проиграли их США или нет, они все равно будут продолжаться», — заявила она.

Ранее депутат Журова высмеяла намерение Конгресса США объявить импичмент американскому лидеру. Парламентарий назвала это игрой в демократию и отметила, что Трамп вряд ли обратит внимание на такое давление, потому что его прошлый президентский срок также сопровождался протестами.

    Обсудить
    Последние новости

    Директор ЦРУ заявил об обмене заключенными с Россией

    Россиянам упростили контроль здоровья

    На Украине подтвердили дату консультаций по недрам с США

    Клава Кока станцевала перед камерой в мини-юбке и прозрачном топе

    В европейской стране захотели запретить товары из России и Белоруссии

    Диетическая еда обернулась риском для здоровья

    В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

    Эстонские монахини обратились к президенту с одной просьбой

    Россиянин спас свою дочь от пытавшегося изнасиловать ее педофила

    США пообещали продолжить освобождение американских заключенных по всему миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше