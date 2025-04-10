В России прокомментировали слова Такера Карлсона о проигранной войне

Депутат Журова: Между США и Россией никогда не было войны

Между Россией и США не было войны, однако до сих пор существуют политические разногласия и разное понимание мироустройства, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журналист Такер Карлсон в беседе с американским конспирологом Алексом Джонсом заявил о том, что США проиграли войну России, которую вели Пентагон и спецслужбы. По его словам, Вашингтон переоценил собственные силы, однако никто в США об этом открыто не заявляет.

Парламентарий, комментируя слова Карлсона, заявила о том, что между государствами войны не было. По мнению Журовой, у Москвы и Вашингтона есть определенные разногласия в политическом и информационном поле, однако полноценной войной их называть нельзя.

«Можно сказать, что это в каких-то частях холодная война, а в стопроцентных вариантах — нет. Есть информационная и идеологическая войны. Проиграли их США или нет, они все равно будут продолжаться», — заявила она.

Ранее депутат Журова высмеяла намерение Конгресса США объявить импичмент американскому лидеру. Парламентарий назвала это игрой в демократию и отметила, что Трамп вряд ли обратит внимание на такое давление, потому что его прошлый президентский срок также сопровождался протестами.