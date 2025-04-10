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14:22, 10 апреля 2025Экономика

В России вырос оборот наличных

Наличный денежный оборот вырос в России в 2024 году на 5,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Наличный денежный оборот вырос в России в 2024 году на 5,1 процента, составив 130,1 триллиона рублей. Об этом этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что в кассы и банкоматы банков за год поступило 63,6 триллиона рублей, выдали они 66,5 триллиона, а наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам граждан. Общая сумма наличных денег в обращении на 1 января 2025 года составила 18,7 триллиона рублей. За год она выросла примерно на 230 миллиардов.

В число лидеров по наличному денежному обороту среди регионов как и годом ранее оказались Москва и Московская область (28,2 и 9,1 триллиона рублей соответственно), Санкт-Петербург (8,1 триллиона), а также Краснодарский край (6,2 триллиона).

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средний размер банковских вкладов россиян увеличился к декабрю отчетного года почти на 22 процента в сравнении с показателем конца 2023-го, поднявшись до 500 тысяч рублей.

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