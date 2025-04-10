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05:09, 10 апреля 2025Экономика

В Сибири решили создать кластер по переработке редкоземельных металлов

Патрушев: В Сибири будет кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Российское правительство решило создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов (РЗМ) на территории Сибирского федерального округа. Об этом сообщил в Telegram-канале властей вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, в недрах Сибири находится 18 процентов от всех российских запасов редкоземельных металлов. «Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа», — уточнил Патрушев.

Российский вице-премьер сделал прогноз, согласно которому благодаря созданию в Сибири такого кластера страна сможет в будущем стать независимой от импорта РЗМ и выйти на новый технологический уровень.

Ранее начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов заявил, что основными игроками на рынке редкоземельных металлов в следующие 10-15 лет станут Россия, США, Канада, Австралия и Китай. По его подсчетам, РФ сможет полностью обеспечивать себя выпуском 7,5 тысячи тонн РЗМ в год.

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