В СПЧ дали оценку решению Кадырова выдворить семью организатора нападения на пост ДПС

Член СПЧ Меркачева: Наказание за преступления родственников в РФ недопустимо

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева дала оценку решению главы Чечни Рамзана Кадырова выдворить из республики семью подростка, организовавшего нападение на пост ДПС. Общественница в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что наказание за преступление родственников в стране недопустимо.

Ранее Кадыров объявил, что распорядился выдворить из Чечни близких юноши, напавшего на пост ДПС.

Меркачева напомнила, что в России не существует нормы, позволяющей выселять членов семьи преступников. В этой ситуации она призвала опираться на действующее законодательство.

«Мы должны иметь в виду, что ситуация может разворачиваться разными способами. Например, если членов семьи признают соучастниками, это другое дело — тогда в рамках этого преследования суд может принимать меры. Пока ничего подобного не произошло, наша Конституция, наше право, наш закон не предполагают, что кто-то из родственников несет уголовную ответственность за преступление, совершенное не им самим», — поделилась Меркачева.

До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что на площади в Ачхой-Мартане прошел митинг, на который местные власти согнали бюджетников и старшеклассников. Людей заставили смотреть на труп юноши, который атаковал с ножом пост ДПС. Власти республики официальных комментариев по этому поводу не давали.

Кадыров подчеркивал, что действия нападавшего якобы координировались гражданином Украины и некоей группой из Турции.

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля.