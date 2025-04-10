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13:18, 10 апреля 2025Россия

В СПЧ дали оценку решению Кадырова выдворить семью организатора нападения на пост ДПС

Член СПЧ Меркачева: Наказание за преступления родственников в РФ недопустимо
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева дала оценку решению главы Чечни Рамзана Кадырова выдворить из республики семью подростка, организовавшего нападение на пост ДПС. Общественница в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что наказание за преступление родственников в стране недопустимо.

Ранее Кадыров объявил, что распорядился выдворить из Чечни близких юноши, напавшего на пост ДПС.

Меркачева напомнила, что в России не существует нормы, позволяющей выселять членов семьи преступников. В этой ситуации она призвала опираться на действующее законодательство.

«Мы должны иметь в виду, что ситуация может разворачиваться разными способами. Например, если членов семьи признают соучастниками, это другое дело — тогда в рамках этого преследования суд может принимать меры. Пока ничего подобного не произошло, наша Конституция, наше право, наш закон не предполагают, что кто-то из родственников несет уголовную ответственность за преступление, совершенное не им самим», — поделилась Меркачева.

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До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что на площади в Ачхой-Мартане прошел митинг, на который местные власти согнали бюджетников и старшеклассников. Людей заставили смотреть на труп юноши, который атаковал с ножом пост ДПС. Власти республики официальных комментариев по этому поводу не давали.

Кадыров подчеркивал, что действия нападавшего якобы координировались гражданином Украины и некоей группой из Турции.

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля.

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