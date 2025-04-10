В США захотели депортировать мигрантов с эффективностью доставки Amazon

Лайонс: Система депортации мигрантов в США должна быть, как доставка Amazon

Система депортации мигрантов в США должна работать так же эффективно и быстро, как доставка Amazon. Об этом заявил исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США Тодд Лайонс, передает Bloomberg.

«Нам нужно начать относиться к этому, как к бизнесу, когда операция по массовой депортации будет представлять собой процесс, подобный тому, как Amazon пытается доставить ваш товар помощью сервиса Prime в течение 24 часов», — сказал он.

По словам Лайонса, одной из главных проблем на пути реализации директивы президента США Дональда Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов остаются задержки в рассмотрении дел иммиграционными судами.

Ранее появилась информация, что США начнут следить за социальными сетями мигрантов на предмет антисемитизма, который может стать поводом для отклонения прошения на различные льготы.