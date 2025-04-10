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18:01, 10 апреля 2025Культура

В театре Вахтангова назвали издевательством новую систему продажи билетов

Директор театра Вахтангова Крок: Зрители объявили бойкот новой билетной системе
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что новая система продажи именных билетов на культурные площадки привела к бойкоту спектаклей со стороны зрителей. Об этом он сообщил в интервью НСН.

По словам руководителя театра, новые правила — это издевательство над жителями и гостями Москвы.

«Посмотрите, какое падение спроса на билеты в московские театры. Залы полупустые, спектакли отменяются. Люди объявили бойкот этой системе покупки билетов. Сама идея верна, но способы введения вызывают удивление», — отметил Крок.

Сообщается, что московские театры отменяют некоторые спектакли из-за нераспроданных билетов, что негативно отражается на зарплатах артистов и сотрудников. Крок призвал ввести более «удобную и интересную» билетную платформу. Правило, при котором в случае отказе от получения MosID нужно ходить в театр с паспортом, он назвал ошибкой.

Новые правила приобретения билетов на культурные мероприятия в Москве заработали с 15 марта. В первую очередь новая система коснулась театров и концертных площадок.

Ранее стало известно, что одесский спектакль провалился в Европе из-за украинского языка.

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