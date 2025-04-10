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10:19, 10 апреля 2025Экономика

В ВТБ рассказали о функции запрета на снятие наличных

Банк ВТБ внедрил новый способ защиты от мошенников
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк ВТБ внедрил в свое приложение новый способ защиты от мошенников, который позволит клиентам установить самозапрет на операции в банкомате по QR-коду. Такие коды мошенники используют, чтобы убедить жертву перевести деньги на якобы безопасный счет. О новом способе защиты от мошенников пишет РБК со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

В том числе, можно будет запретить снятие и зачисление средств. Установить такой запрет можно в мобильном приложении в разделе «Безопасность», а вот снять ограничения клиент сможет только лично, придя в отделение банка. В ВТБ отметили, что такие меры «не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк».

Ранее стало известно, что мошенники начали развешивать объявления с опасными QR-кодами на подъездах жилых домов. В такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы.

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