В зоне СВО применили десятки российских «Гортензий»

КБ «Гортензия»: В зоне СВО применяются десятки FPV-дронов «Гортензия»

В зоне специальной военной операции (СВО) применяются десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10». Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Гортензия».

«Первая боевая партия уже поставлена и получила хорошие отзывы от военнослужащих», — заявили в организации.

Беспилотники «Гортензия 7» и «Гортензия 10» имеют возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом. Дальность оптоволокна первого дрона составляет до 10 километров, второго — до 30 километров.

Возможности КБ позволяют ежемесячно выпускать до 3 тысяч таких дронов.

В декабре организация сообщила агентству, что FPV-дрон «Гортензия» с управлением по оптоволоконному кабелю начали применять в зоне проведения СВО.