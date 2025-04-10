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10:35, 10 апреля 2025Наука и техника

В зоне СВО применили десятки российских «Гортензий»

КБ «Гортензия»: В зоне СВО применяются десятки FPV-дронов «Гортензия»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) применяются десятки оптоволоконных FPV-дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10». Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Гортензия».

«Первая боевая партия уже поставлена и получила хорошие отзывы от военнослужащих», — заявили в организации.

Беспилотники «Гортензия 7» и «Гортензия 10» имеют возможность переключения между оптоволокном и радиоканалом. Дальность оптоволокна первого дрона составляет до 10 километров, второго — до 30 километров.

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Возможности КБ позволяют ежемесячно выпускать до 3 тысяч таких дронов.

В декабре организация сообщила агентству, что FPV-дрон «Гортензия» с управлением по оптоволоконному кабелю начали применять в зоне проведения СВО.

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