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12:57, 10 апреля 2025Экономика

Власти сообщили о скором начале испытаний поезда метро «Москва-2026»

Ликсутов: Тестовые испытания поезда «Москва-2026» могут начать в этом году
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тестовые испытания поезда метро «Москва-2026» могут начаться в скором времени в этом году, а в следующем он будет следовать уже с пассажирами. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства подтвердил факт разработки поезда «Москва-2026» и планы по получению поезда для проведения тестовых испытаний без пассажиров. «Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами», — поделился информацией Ликсутов. Он добавил, что в первую очередь новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метрополитена.

Ранее в апреле стало известно, что в столице в 2025 году заработает вокзал «Петровско-Разумовская» на МЦД-1. К настоящему моменту, сообщил мэр города Сергей Собянин, готовность объекта составляет примерно 78 процентов.

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