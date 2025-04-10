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12:40, 10 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае

МО: ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, в среду, 9 апреля, в 00:43 по московскому времени ВСУ ударили с помощью беспилотника по объекту ПАО «Россети Кубань». В результате из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии Варениковская – Джигинская.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики. Атакам подверглись сразу восемь регионов — Брянская, Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народная республики и Краснодарский край.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики Украины после достигнутой в середине марта договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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