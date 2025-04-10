Захарова ответила на антироссийские высказывания главы МИД Боснии и Герцеговины

Захарова об антироссийских высказываниях главы МИД БиГ: Получилось неуклюже

Высказывания министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Элмедина Конаковича выглядят как стремление выслужиться перед западными опекунами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы внешнеполитического ведомства БиГ, заявившего о якобы «атаке» РФ на государственного министра по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анну Люрманн.

«Сложно представить себе, чем именно руководствовался господин Конакович... В любом случае получилось по меньшей мере неуклюже», — отметила дипломат.

Захарова назвала антироссийские высказывания Конаковича пещерной русофобией. «Предлагаем авторам дезинформации отказаться от провокаций и соотносить свои действия с реальными чаяниями народов страны», — заключила представитель российского МИД.

Ранее президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика приговорили к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Политика признали виновным в несоблюдении предписаний высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.