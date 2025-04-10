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14:37, 10 апреля 2025Бывший СССР

Значение взятия под контроль российскими войсками Журавки в Сумской области объяснили

ТАСС: Взятие Журавки в Сумской области приближает российские войска к Юнаковке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятие села Журавка в Сумской области приближает российские войска к Юнаковке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Россия расширяет зону контроля в Сумской области. Наши бойцы таким образом приближаются к Юнаковке», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Юнаковка является важным хабом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которого снабжалась вся группировка украинских войск в Курской области.

Минобороны России сообщило о взятии Журавки 10 апреля. В оборонном ведомстве рассказали, что бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

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