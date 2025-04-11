The Times: Участие Британии в конфликте на Украине намного глубже, чем кажется

Великобритания вовлечена в конфликт на Украине намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает газета The Times.

«Несколько десятков британских солдат уже были отправлены на Украину, чтобы обучить украинцев использовать противотанковые ракеты NLAW, которые были доставлены в феврале 2022 года. (...) В мае 2023 года Великобритания стала первой западной страной, которая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а также тайно отправила свои войска, чтобы они оснастили украинские самолеты этими ракетами и научили украинцев их использовать», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, Великобритания сыграла в украинском конфликте «более значимую роль, чем это могло показаться многим наблюдателям».

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих войск на Украине сроком на пять лет. За этот срок солдаты королевства смогут подготовить украинских военных, а также дать им время на восстановление и передышку.