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09:33, 11 апреля 2025Спорт

Бывший футболист сборной России назвал несерьезными матчи команды с Брунеем и Гренадой

Экс-игрок сборной России Семенов назвал несерьезными матчи с Брунеем и Гренадой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов раскрыл отношение к товарищеским матчам национальной команды с Кубой, Гренадой и Брунеем. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок счел их несерьезными. «Реально ли в них прогрессировать? Нет, конечно! Какой прогресс? Это как сыграть с ребятами со двора. Одни к нам вообще без бутс приехали. Несерьезно, но бежим за коэффициентами», — заявил Семенов.

Сборная России победила Кубу со счетом 8:0 в конце 2023 года. В конце 2024-го команда Валерия Карпина со счетом 11:0 обыграла Бруней. Встреча с Гренадой прошла 19 марта этого года и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Национальные команды могут проводить только товарищеские матчи.

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