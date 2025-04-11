ChatGPT удалось запустить на 16-летнем iPhone

9to5Mac: Энтузиаст запустил ChatGPT на iPhone 3Gs, несмотря на ограничения Apple

17-летнему энтузиасту удалось запустить популярного чат-бота ChatGPT на старом смартфоне Apple. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Альтернативное приложение ChatGPT for Legacy iOS («ChatGPT для наследия iOS») создал программист Mali Cömen. Приложение добавляет функции популярного чат-бот от OpenAI на смартфоны с iOS 6, которая вышла в 2012 году. В том числе, программа работает на iPhone 3Gs, который появился 16 лет назад — смартфон в 2009 году представил основатель Apple Стив Джобс.

По словам журналистов, программа имеет те же функции, что и официальное приложение ChatGPT, которое нельзя установить на старые iPhone из-за ограничений Apple. Авторы заметили, что приложение поддерживает контекстную памяти и историю чата — «это не просто демонстрация возможностей».

ChatGPT for Legacy iOS нельзя найти в официальном магазине App Store — программа доступна в свободном доступе, ее можно установить на смартфоны с джейлбрейком. Mali Cömen заявил, что приложение имеет открытый исходный код, который он опубликовал на Github.

В 2024 году Apple запустила нейросеть Apple Intelligence. Она работает на новых смартфонах, начиная с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее стало известно, что бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв запланировал создать альтернативный смартфону аппарат без экрана и с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). По информации издания The Information, его стартап купила компания OpenAI.