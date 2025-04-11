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15:20, 11 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл обещания главы МИ-6 Зеленскому сорвать перемирие на Украине

Дубинский: Глава МИ-6 Мур обещал Зеленскому сорвать перемирие на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, украинский лидер в настоящее время пытается затянуть сроки подписания сделки с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам и заключения перемирия. Для этого, объяснил парламентарий, Киев нанимает юристов и отправляет в Вашингтон «третьесортных переговорщиков».

«Никаких других ходов у него ([Зеленского] нет. Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком надеются только на Ричарда Мура — якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней», — заключил Дубинский.

11 апреля стало известно о миллиардах евро, выделенных Украине двумя странами Европы на оборону. Как сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, речь идет о помощи от Германии и Великобритании.

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