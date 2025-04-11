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13:17, 11 апреля 2025Бывший СССР

Экс-главком ВСУ предрек разгром западных армий в случае реального конфликта

Залужный: Западные армии будут быстро разгромлены в случае реального конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что армии стран Запада обречены на разгром в случае реального конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую», — рассказал экс-главком.

По его словам, армии стран Запада «спали слишком долго», учитывая якобы десятилетия доминирования во множестве отраслей, а союзники Киева имеют подарок в виде опыта ВСУ, который может помочь Западу выжить в случае реального конфликта.

Ранее Залужный подтвердил местоположение штаба операций Украины и стран Запада против России в германском Висбадене. По его словам, площадка стала отличным для украинской армии механизмом взаимодействия с партнерами Киева относительно военных операций и потребностей для них.

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