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12:35, 11 апреля 2025Мир

Франция отправила военных составлять карты местности на случай столкновения с Россией

Le Figaro: ВС Франции планируют операции на случай столкновения НАТО с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО с Россией. Об этом пишет Le Figaro.

По информации газеты, военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции в 2024 году отправились в Румынию для обновления карт местности. Они уделили особое внимание Фокшанским воротам — румынской территории площадью 85 на 60 километров между городами Фокшаны, Брэила и Галац. Эти ворота являются своеобразным коридором между предгорьями Карпат и Дунаем. По мнению членов НАТО, он якобы может быть использован Россией в случае потенциального конфликта.

Командир подразделения полковник Гийом Шмидт заявил, что военные должны ориентироваться на местности и быть готовыми к тому, что спутниковые сигналы могут быть подавлены. Он добавил, что силы НАТО должны учитывать маршруты для потенциального передвижения военной техники.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса. По его словам, в таком качестве Москву будут рассматривать и после завершения украинского конфликта.

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