Глава евродипломатии Каллас заявила о росте затрат на военную помощь Украине

Каллас: ЕС выделили на военную помощь Украине больше средств, чем в 2024 году

Страны Европейского союза (ЕС) выделили на военную помощь Украине в этом году более 23 миллиардов евро, что на 3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году. О росте военных затрат Брюсселя для Киева заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине, что превышает прошлогодний уровень помощи в 20 миллиардов», — рассказала глава евродипломатии.

Ранее Каллас заявила, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. По словам главного евродипломата, некоторые страны категорически против этого. Она отказалась назвать страны, выступающие против использования принадлежащих Москве средств.

Каллас выразила мнение, что нежелание некоторых европейских стран распоряжаться российскими активами связано с тем, что «риски одних выше рисков других».