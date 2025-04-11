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11:07, 11 апреля 2025Россия

Глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки войск «Запад»

Министр обороны Белоусов посетил группу «Запад», ему доложили о действиях ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки «Запад», передает РИА Новости.

Во время посещения министру доложили о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны отметили, что Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции.

Также главе Минобороны рассказали об особенностях применения современных дронов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и для доставки военным группировки средств на передовую.

Помимо этого, Белоусов увидел средства противодействия украинским беспилотникам, разработанные с учетом опыта спецоперации и предложений военнослужащих группировки.

Ранее министр обороны в военной форме записал видеообращение к российским военнослужащим.

ЖЗЛ
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