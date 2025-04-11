В России назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

Депутат Арефьев: Иностранные компании могут признать иноагентами

Многие иностранные компании, в случае возвращения в Россию, неизбежно будут перечислять средства в недружественные государства, что станет основанием для присваивания им статуса иноагента, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он счел это одним из главных препятствий для возвращения ушедших брендов.

«Если подходить строго, то вернуться смогут немногие. У нас приняты законы об иноагентах. И, если к нам вернутся организации, предприятия, начнут работать на нашей территории, их финансовая связь с родной страной неизбежно сохранится, и деньги нужно будет переводить в недружественную страну. По этой причине организации попадут под закон об иноагентах», — объяснил политик.

По мнению Арефьева, России не стоит приглашать иностранные компании. Он убежден, что стране лучше направить усилия на развитие собственных производств.

«У нас достаточно интеллектуального потенциала, чтобы заниматься всем самим. Не надо никого к нам приглашать, надо заниматься собственным производством», — сказал депутат.

Ранее в Минфине заявили, что возвращение иностранных компаний в Россию должно происходить на рыночных условий. Этот критерий назвали базовым.