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10:34, 11 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Худеющих с помощью «Оземпика» предупредили о неприятном побочном эффекте

Врач Михайлова: Похудение на «Оземпике» может вызвать появление глубоких морщин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MillaF / Shutterstock / Fotodom  

Многие люди, худеющие с помощью «Оземпика» и его аналогов, сталкиваются с неприятным побочным эффектом — «оземпиковым лицом», предупредила кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова. О негативном влиянии препаратов для диабетиков на внешность она рассказала «Ленте.ру».

Феномен «оземпикового лица» Михайлова связала с тем, что препарат вызывает быструю потерю жировой ткани, особенно на лице и в области щек. Это часто приводит к изможденному виду и может вызвать появление глубоких морщин. «Подкожно-жировая клетчатка на лице поддерживает форму лица. Если же мы теряем жир в этой области, кожа провисает, снижается ее упругость, из-за этого лицо стареет быстрее, чем хотелось бы», — рассказала врач.

Быстрое похудение не позволяет коже адаптироваться к изменениям, и она теряет упругость и эластичность, что особенно это заметно на лице. Кроме того, потеря жира и ухудшение кровообращения ослабляют эпидермис, что ведет к ее провисанию и образованию морщин

Наталья Михайловаврач-дерматовенеролог

Для безопасного похудения Михайлова рекомендовала все же использовать более плавные и контролируемые методы. По ее словам, регулярные физические упражнения, правильное питание и снижение калорийности рациона помогут сбросить лишний вес без потери объема лица.

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Ранее бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал о последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». По его словам, после использования препарата его здоровье ухудшилось.

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