Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новом ударе по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Сообщение об этом опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«[Движение] продолжает наносить удары по военным кораблям противника во главе с американским авианосцем Harry Truman в северной части Красного моря», — заявил Сариа.

По его словам, атака была осуществлена при помощи ракет и беспилотников.

Представитель хуситов назвал удар «ответом на агрессию Соединенных Штатов против Йемена». Он добавил, что операции движения против американских кораблей свидетельствуют о провале попыток США подорвать его военный потенциал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.