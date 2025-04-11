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18:48, 11 апреля 2025Мир

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Harry Truman
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout via Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новом ударе по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. Сообщение об этом опубликовал в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

«[Движение] продолжает наносить удары по военным кораблям противника во главе с американским авианосцем Harry Truman в северной части Красного моря», — заявил Сариа.

По его словам, атака была осуществлена при помощи ракет и беспилотников.

Представитель хуситов назвал удар «ответом на агрессию Соединенных Штатов против Йемена». Он добавил, что операции движения против американских кораблей свидетельствуют о провале попыток США подорвать его военный потенциал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли США и не будут представлять угрозу свободе судоходства.

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