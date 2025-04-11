Изрезавшему женщину из-за машины иностранцу вынесли приговор

В Самаре суд дал почти 25 лет иностранцу за убийство женщины из-за машины

В Самаре суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы иностранца, расправившегося с 34-летней женщиной в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере») и части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2023 году житель Казани нашел в интернете объявление о продаже в Самаре Toyota Land Cruiser 200. Он договорился с автовладелицей о встрече для осмотра машины. Во время встречи он напал на потерпевшую, нанеся ножевые ранения шеи и тела. Затем он выкинул ее на дорогу и скрылся, уехав на внедорожнике. Спасти раненую не удалось.

Одна из очевидцев успела запомнить марку и номер машины, на которой преступник уехал, уточняет РЕН ТВ. Его задержали в 30 километрах от Казани.

Ранее в Волгоградской области задержали 60-летнюю российскую пенсионерку, скрывавшуюся на протяжении 40-лет от сотрудников правоохранительных органов.