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12:34, 11 апреля 2025Силовые структуры

Пенсионерку задержали за совершенную 40 лет назад расправу из мести за свекра

В Волгоградской области 60-летнюю пенсионерку задержали за расправу в 1984 году
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгоградской области задержали 60-летнюю российскую пенсионерку, скрывавшуюся на протяжении 40-лет от сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, весной 1984 года во время праздничного застолья в селе Ельшанка произошел конфликт. Один из мужчин выстрелил в свекра обвиняемой, которой на тот момент было 20 лет. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, девушка решила отомстить. Она взяла камень и забила им 27-летнего стрелка, нанеся множество ударов по голове.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте пенсионерки.

Ранее в Красноярске задержали мужчину за расправу над отцом, совершенную 23 года назад.

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