Пенсионерку задержали за совершенную 40 лет назад расправу из мести за свекра

В Волгоградской области задержали 60-летнюю российскую пенсионерку, скрывавшуюся на протяжении 40-лет от сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, весной 1984 года во время праздничного застолья в селе Ельшанка произошел конфликт. Один из мужчин выстрелил в свекра обвиняемой, которой на тот момент было 20 лет. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, девушка решила отомстить. Она взяла камень и забила им 27-летнего стрелка, нанеся множество ударов по голове.
В ближайшее время будет решен вопрос об аресте пенсионерки.
Ранее в Красноярске задержали мужчину за расправу над отцом, совершенную 23 года назад.