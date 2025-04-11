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18:52, 11 апреля 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров: В зону СВО вылетел очередной спецборт с бойцами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вылетел очередной спецборт с бойцами. Об отправке новой группы добровольцев на передовую сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с истинными патриотами нашего Отечества», — написал глава российского региона.

Кадыров уточнил, что добровольцы прибыли из разных уголков России и прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду востребованных направлений на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина.

По данным ТАСС, всего с начала СВО из Чечени отправились на передовую более 21 тысячи военнослужащих.

Ранее Кадыров сообщал о создании в республике нового полка, который способен усилить группировку в зоне СВО. Речь шла о мотострелковом воинском соединении «Ахмат-Кавказ», командиром которого назначили офицера Хусейна Межидова.

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